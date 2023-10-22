زراعة 1400 شتلة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بشوارع قوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، بأنه تم توزيع ١٤١٠ شتلة من شتلات الأشجار المثمرة وأشجار الزينة علي الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالمدينة، بهدف زراعتها.

وأوضح رئيس المركز، أن هذه الشتلات هي لأشجار الكينو كاربس والرمان والزيتون، وجارٍ غرسها على محاور الطرق والطرق الداخلية والجزر الوسطي، ومداخل القرى وتوابعها والحدائق والميادين العامة، وبنطاق بعض الجهات الحكومية (المدارس، مراكز الشباب، الوحدات القروية، الوحدات الصحية ..... إلخ)، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة ووفقًا لظروف التربة والمناخ الملائمة لكل موقع وفقًا لتوصيات قطاع الزراعة في هذا الشأن.

وشدد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، علي مسئولي القسم الزراعي بالوحدة بضرورة الاهتمام بالغطاء النباتي القائم بنطاق المدينة، لدوره في تحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.

فضلا عن دوره في إضفاء لمسة جمالية علي المحيط الذي نسكنه، مشددا علي ضرورة تعهد النباتات وريها بصفة دورية وقص وتهذيب السياج الخارجي لها.