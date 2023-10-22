باحث بجامعة بنها يشارك في مؤتمر دولي للحفريات بأمريكا

يشارك بلال سالم المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة بنها بورقة علمية في أكبر مؤتمر للحفريات بمدينة سينسيناتي بولاية اوهايو الامريكية.

يذكر أن الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بنها، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة قد حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الامريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى ، بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية.



كما شارك "سالم" مع فريق دولي للكشف عن الديناصورات مختلفة الأنواع فى الواحات البحرية وصحراء مصر الغربية.

الجدير بالذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قد كرم الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة.



وأكد «الجيزاوى»، أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشددا الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع.