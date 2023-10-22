انطلاق مبادرة "أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع" بالمنيا

في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة ، من منطلق أهمية الدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، أطلقت محافظة المنيا( وحدة السكان بالمحافظة) مبادرة (أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع).

وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا ، من خلال القيام بتأهيلها وتدريبها ثم مساعدتها فى الحصول على قروض ميسرة ، للبدء في إقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة ، والقضاء على البطالة وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تتم على 3 مراحل حيث تم إطلاقها من مركز أبوقرقاص ، في أولى مراحلها بعنوان التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع ، وتحتوي المرحلة الثانية على التدريب المهني ، بالتعاون مع مديرية العمل والتضامن وجهاز المشروعات ، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الحصول علي القروض ، وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها.

و يشارك في المبادرة مديرية العمل ومديرية الزراعة ، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وجهاز شباب الخريجين ومديرية التضامن ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.