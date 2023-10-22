الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق مبادرة "أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة ، من منطلق أهمية الدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، أطلقت محافظة المنيا( وحدة السكان بالمحافظة) مبادرة (أنتِ قادرة .. المرأة تنتج وتصنع).

 

وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا ، من خلال القيام بتأهيلها وتدريبها ثم مساعدتها فى الحصول على قروض ميسرة ، للبدء في إقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة ، والقضاء على البطالة وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تتم على 3 مراحل حيث تم إطلاقها من مركز أبوقرقاص ، في أولى مراحلها بعنوان التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع ، وتحتوي المرحلة الثانية على التدريب المهني ، بالتعاون مع مديرية العمل والتضامن وجهاز المشروعات ، بينما تتضمن المرحلة الثالثة الحصول علي القروض ، وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها.

 

و يشارك في المبادرة مديرية العمل ومديرية الزراعة ، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وجهاز شباب الخريجين ومديرية التضامن ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

الجريدة الورقية