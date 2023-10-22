تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية، على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد مائل للحرارة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

وأضافت الهيئة، أن هناك ظواهر جوية تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كثيفة أحيانًا على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضًلا عن فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل من جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

تحذيرات الارصاد بشأن حالة الطقس

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًاعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا مناطق من الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 29 الصغرى 21

والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية العظمى 28 الصغرى 20

جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 21