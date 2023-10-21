برلمانية: دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نجاح عظيم للجهود المصرية

ثمنت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية والتحركات التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الضغط لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء في غزة، والتي تكللت اليوم بالنجاح بعدما تم فتح معبر رفح ودخول الشاحنات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الدولة المصرية بذلت جهود مكثفة ولا تزال حتى الآن من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين، والمجازر المتكررة والتي أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين والأطفال والنساء.

وأشارت النائبة حياة خطاب، أن مؤتمر القاهرة للسلام والذي يعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي كذلك استمرارًا للجهود المصرية في هذا الإطار، مؤكدة أن هذا المؤتمر بعد المشاركة الواسعة من جانب العديد من دول العالم سيكون له آثار ايجابية للغاية على تطورات الأوضاع في قطاع غزة وكذلك القضية الفلسطينية بشكل عام، وسيكون بمثابة نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحضور الواسع من مختلف دول العالم.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لديها موقف ثابت وراسخ وتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ومنها الرفض بشكل حاسم لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك تنسيق الجهود مع العديد من الأطراف الفاعلة في المشهدين الإقليمي والدولي لإنهاء تلك الانتهاكات غير الإنسانية والإعتداءات المستمرة بحق الأشقاء في فلسطين.