غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي ديرمواس

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بمقر المركز الطبي، بمدينة ديرمواس جنوب المحافظة، على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا وكيل الوزارة، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة المنيا.