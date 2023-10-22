البيئة: جولة ميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة

تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتها اليومية الميدانية بالمرور على محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، وذلك لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز خلال موسم الحصاد.

حرق المخلفات الزراعية

يأتى ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقيادات الوزارة بمتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة على أرض الواقع، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى.

حصاد الارز

قام الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة ،يرافقه مدير فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وممثلي وزارة الزراعة ومديري الادارات الزراعية والجمعيات الزراعية بتفقد محاور المنظومة بمركزى بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية ،والتى يتم متابعتها بشكل دورى نظرا لارتفاع حجم الحصاد الارز بها ، حيث تم تفقد عدد من القرى بتلك المركزين وتشمل ( ميت ربيعه -اولاد سيف-بردين-الغار-بيرلى-غزاله-صفط -الطاهرة -الشوبك ) وتم رصد عدد من الحرائق بهذه القرى ، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة عليها بمساعدة فريق الحماية المدنية،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين. كما شدد مراد على ضرورة قيام جميع المحاور بتكثيف اعمال التوعية والمرور على جميع القرى وفقا لتقارير التنبؤ بالانذار المبكر وتقارير رصد الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية مع التشديد على التركيز على مراكز الجنوب بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية نظرا لزيادة الحصاد فيها خلال الأيام القادمة.

البرنامج الوطني للمخلفات



كما قام ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بالمرور على مواقع تجميع وكبس قش الأرز بميت غمر والمنصورة وأجا والسنبلاوين بنطاق محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى رصد عدد من حرائق قش الأرز حيث تم تحرير محاضر للمخالفين والقائمين على حرق قش الأرز بمحافظات الشرقية والدقهلية.

كما تفقد نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات مصانع تدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بسندوب والسنبلاوين بالدقهلية، والاطمئنان على توجيه المرفوضات مباشرة لمدفن قلابشو ومعالجة وتدوير المخلفات بطريقة سليمة بيئياً وصحياً، إضافة إلى المرور على طريق السنبلاوين الزقازيق والسيطرة علي الحرائق التي تم رصدها على طول الطريق وتحرير محاضر للمخالفين.

وقام الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بالوزارة بالمرور الميداني على الطريق الدائرى بنطاق القاهرة الكبرى مرورًا بمدينة السلام ومركز أبو زعبل ومنطقة العكرشة، حيث تم التعامل مع إنبعاثات عدد من المخلفات الصلبة والسيطرة عليها بالإطفاء من خلال لودر.

وأشار رئيس قطاع الفروع بالوزارة إلى السيطرة على حريق مخلفات سلك بواسطة اللجنة والأهالي فى نطاق أبوزعبل العكرشة فرع القاهرة الكبرى، إضافة إلى إيقاف عمل مسبك ألومنيوم، فضلاً عن إطفاء مصنع تجهيز فحم حجري.

هذا وتواصل وزارة البيئة بالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة فى العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وعدم حرق المزارعين لقش الأرز، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتميز بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصًا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.