البيئة تشارك نوادي الليونز العالمية في حملة تنظيف نهر النيل

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات البيئية التى تطلقها منظمات المجتمع المدني بهدف دمجهم فى فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

حملة تنظيف نهر النيل

وقد شاركت الوزارة فى حملة تنظيف لنهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة، والتى تم تنفيذها تحت رعاية وزارة البيئة، وبالتعاون مع نوادي الليونز العالمية بمشاركة ممثلين من 50 دولة وبلغ عددهم 160 من قيادات الليونز وعائلتهم من مختلف الجنسيات.

الحد من استخدام البلاستيك

وقد تضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك، وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة، لما يشكله من خطورة بالغة تتمثل أهم آثارها في تلوث المياه والهواء، وتهديد الحياة البحرية والحياة البرية، وأيضًا تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم مشاركة اعضاء نادى الليونز فى حملة تشجير نادى الجزيرة بالزمالك.

يذكر أن تنفيذ تلك الأنشطة يأتى فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تنفيذ أنشطة لخدمة المجتمع والبيئة، حيث قامت الجمعية بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ عدة انشطة بيئية خلال الفترة السابقة ومنها فصل المخلفات داخل مستشفى أبو الريش، وحملات متعددة لتنظيف نهر النيل، والمشاركة فى حملات التشجير بعدد من المناطق.