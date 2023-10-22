الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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17 شاحنة مساعدات تنتظر دخول معبر رفح إلى غزة (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

تنتظر 17 شاحنة مساعدات عبور معبر رفح، في اتجاه قطاع غزة، وسط تواجد إعلامي إقليمي ودولي كبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة.

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معبر رفح.. ممر مصري شريان الحياة لأهالي غزة (تاريخ من المساعدات)

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الولايات المتحدة تحث على إبقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

بدء دخول المساعدات إلى غزة

ودخلت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة - في وقت سابق أمس- حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء، بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من إسرائيل على القطاع.

يعد معبر رفح نقطة الخروج الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة ويحد صحراء سيناء على الجانب المصري، وهناك معبران آخران فقط لدخول قطاع غزة والخروج منه، هما معبر إيريز، وهو معبر مع إسرائيل في شمال غزة ومعبر كرم أبوسالم، وهو معبر تجاري فقط بين إسرائيل وغزة، وإسرائيل تغلق كليهما.

 

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