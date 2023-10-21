الولايات المتحدة تحث على إبقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

حثت الولايات المتحدة، اليوم السبت، جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى إلى قطاع غزة انطلاقا من مصر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - العائد من جولة في الشرق الأوسط، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "نحث جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا، بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر".

وأضاف أن "فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات؛ نتج من مشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة، ومن اتفاق توصل إليه الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكانت أولى المساعدات الإنسانية قد دخلت من مصر إلى غزة - في وقت سابق اليوم - حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء، بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من إسرائيل على القطاع.

وفي سياق متصل استشهد، مساء اليوم السبت، 29 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر في القطاع إن خمسة أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت انقاض منزل آخر في الحي ذاته.

وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي السياق، استشهد 11 فلسطينيًا ، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا بحي تل السلطان، غرب رفح.