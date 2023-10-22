مصطفى فتحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فيوتشر

يستعد بيراميدز لمواجهة قوية أمام فيوتشر، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويفكر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، في الدفع بالقوة الضاربة له خلال مواجهة فيوتشر اليوم، وذلك من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي.

الوسط: عبد الله السعيد، مهند لاشين، وليد الكرتي.

الهجوم: رمضان صبحي، فيستون ماييلي، مصطفى فتحي.

فيوتشر وبيراميدز.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يُطلق حكم مباراة فيوتشر وبيراميدز صافرة بداية المباراة السابعة من مساء اليوم الأحد، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

بينما تُذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري منذ عدة مواسم ماضية.