موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. يبدأ خلال أيام

التوقيت الشتوي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي ولاسيما مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الجاري.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق، فإن موعد التوقيت الشتوي سيكون آخر خميس في شهر أكتوبر وبالتالي فإنه بعد أيام قليلة سيتم بدء العمل اعتبارًا من الخميس المقبل 26 أكتوبر.

تأخير الساعة

ويعود العمل بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، إذ بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي.

فكرة إنشاء التوقيت الصيفي

وجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

وطرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م، ولكن لم تبدِ الفكرة جدية، إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.

وقد بدأت مصر العمل به عام 1940 م قبل الحرب العالمية الثانية حين أسس البريطانيون لأول مرة التوقيت الصيفي في مصر 1940، وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957م، وتم إيقاف العمل به عدة مرات، وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يتم تطبيق هذا القرار.