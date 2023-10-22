الظواهر الفلكية الأخيرة خلال أكتوبر

تشهد سماء والعالم بعض الظواهر الفلكية الأخيرة خلال شهر أكتوبر الجاري منها اكتمال القمر "بدر ربيع الثاني"، وخسوف جزئي للقمر واقتران القمر ببعض كواكب المجموعة الشمسية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الظواهر الفلكية الاخيرة خلال أكتوبر:

استطالة الزهرة

يصل كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" و إلهة الحب والجمال" إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبًا يوم 23 أكتوبر ، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وزحل

يقترن القمر مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية "يوم 24 أكتوبر، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 2:20 صباحا من فجر اليوم التالي.

بدر ربيع الثاني

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 28 أكتوبر، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %، و يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيادين" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط فيه أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد ، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والقمر الدموي .

كما أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

خسوف جزئي للقمر

يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض يوم 28 أكتوبر، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض، وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض (الجزء السفلي من قرص القمر كما سيترائى في مصر)، ويكون مرئيًا في جميع أنحاء اوروبا وآسيا وإفريقيا وغرب أستراليا.

القمر والمشترى

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) يومي 28 و29 أكتوبر حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بعد غروب الشمس ودخول الليل ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وبلايدس

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع الحشد النجمي بلايدس" الثريا" أو الأخوات السبع في برج الثور يوم 30 أكتوبر، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق بحلول الـ 6:30 مساءا تقريبا ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.