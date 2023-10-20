شهب وخسوف واقترانات.. الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أكتوبر

ترتقب الأيام المتبقية من شهر أكتوبر الجاري، حدوث العديد من الظواهر الفلكية في الفضاء الفسيح، وتضم تلك الظواهر اقترانات وشهب وخسوف واكتمال القمر، وذلك حتى اليوم الثلاثين من أكتوبر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر أكتوبر الجاري.

الظواهر الفلكية في أكتوبر

يوافق يومي 20/ 21 أكتوبر الجاري، شهب الجباريات التي تنير السماء.

وفي يوم 23 أكتوبر يصل كوكب الزهرة وهو ألمع كواكب المجموعة الشمسية، إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبًا.

وفي 24 أكتوبر يوافق اقتران القمر مع كوكب زحل.

ويوافق اكتمال القمر "بدر ربيع الثاني" يوم 28 أكتوبر، وفي ذات اليوم يحدث خسوف جزئي للقمر.

وفي أخر أيام شهر أكتوبر يحدث اقتران القمر للمرة الثانية مع الحشد النجمي بلايدس في نفس الشهر.