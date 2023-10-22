الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وجنين

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة ومدينة جنين شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

 غارة إسرائيلية على منزل

ففي قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. كما استشهد عدد آخر في قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده.

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قوات الاحتلال تكثف ضرباتها على غزة.. وتعلن خطتها للمرحلة المقبلة

قصف الاحتلال الإسرائيلي

وفي مدينة جنين، استشهد شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في مُخيم "جنين"، وأصيب 3 مواطنين بجروح.

أدانت الفصائل الفلسطينية هجمات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها جرائم حرب، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد هذه الاعتداءات.

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