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أمريكا تلتزم بضمان استمرارية دخول المساعدات إلى غزة
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تلتزم بضمان استمرارية دخول المساعدات إلى غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية دون أن تحول حركة حماس مسار هذه الإمدادات، وفق سكاي نيوز عربية.

 

وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع: "سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة".

وأعرب بايدن في بيانه أنه يعبر عن تقديره العميق لقادة مصر وإسرائيل والأمم المتحدة.


 

الجريدة الورقية