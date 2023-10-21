الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. بيان بدرجات الحرارة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، إذ تتوقع أن تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًّا على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أضافت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفةً لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

أشارت إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد استقرارًا فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية.

وفقًّا للحسابات الجغرافية، تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يتبقى حوالى 62 يومًا تقريبًا على بداية فصل الشتاء، إذْ يبدأ فصل الشتاء فى 22 ديسمبر.

درجات الحرارة غدًا الأحد 23 أكتوبر 2023:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 والصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 17.

جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 21.