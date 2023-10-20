الأرصاد الجوية تكشف طقس السبت.. شبورة وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس غدًا معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب الصعيد، ويكون طقس لطيف في أول الليل ويكون مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية

وتتكون الشبورة المائية صباح غدًا السبت على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة من الساعة الـ4 عصرًا وحتى الـ7 مساءً.

وتتضائل فرص سقوط الأمطار الخفيفة على عدد من المناطق، وتأتي نسب سقوط الأمطار بنسبة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط من المتوسطة إلى معتدلة على عدد من المناطق والمحافظات المصرية، وتكون السحب غائم بشكل جزئي بينما يكون الجو مشمس على جنوب الصعيد.