تفاصيل سقوط تجار الدولارات في عين شمس

تمكنت مباحث القاهرة من شخص وأخر يحمل جنسية أجنبية، لقيامهم بالاتجار في العملات الاجنبية متخذين من منطقة عين شمس مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تفاصيل الواقعة كانت بضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية في محافظتي الإسكندرية والمنيا ، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ،وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوزة المتهمين بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مركز شرطة مغاغة بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزته (عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35,500 كيلو جرام).

مديرية أمن المنيا

ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة ، وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – سيارتين – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.