كيف يؤثر التهاب الكبد على الجنين أثناء الحمل؟.. أطباء يكتشفون كارثة

التهاب الكبد مرض خطير ينتج عن عدوى فيروسية في الغالب، ولكنه قد ينتج أيضًا عن عوامل أخرى مثل تعاطي الكحول والمخدرات، وأمراض المناعة الذاتية، وبعض الأدوية.

تأثير التهاب الكبد على الجنين أثناء الحمل

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، حذر الأطباء من خطورة زيادة فرص إصابة النساء الحوامل بعدوى التهاب الكبد B وD وC ، حيث يمكن الإصابة به عن طريق مشاركة الإبر، ونقل الدم، ومن الأم إلى طفلها الذي لم يولد بعد أناء الحمل.

تأثير التهاب الكبد على الجنين أثناء الحمل

ويعتمد خطر الانتقال على الحمل الفيروسي، إذ يمكن إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات إذا كان الحمل الفيروسي مرتفعًا أو إذا كان مستضد التهاب الكبد B e إيجاب، مما يساعد في تقليل مخاطر انتقال العدوى إلى الطفل، ويُعطى الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالتهاب الكبد (B) علاج التهاب الكبد الوبائي.

عادةً ما يكون التهاب الكبد A محدودًا ذاتيًا وليس له آثار طويلة المدى على الكبد، ويتوفر لقاح مضاد لالتهاب الكبد الوبائي أ وينصح به جميع المرضى المعرضين لمخاطر عالية، ونادرًا ما يتطور المرض إلى فشل كبدي حاد يتطلب زراعة الكبد، وأبرز ما يؤدي إلى تفاقم الخطر التهاب الكبد E، فهو الأكثر رعبًا وقد يؤدي إلى فشل الكبد السريع مع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 10%.

يتعافى معظم المصابين بعدوى التهاب الكبد B ويصبحون سلبيين ولكن القليل منهم يستمرون في البقاء مدى الحياة ويمكنهم نقل العدوى إلى الطفل الذي لم يولد بعد أثناء الحمل ولهذه الحالة، يتوفر لقاح Hep B، الذي يوصي الأطباء بضرورة التطعيم به.

وبحسب الإحصائيات، فإن أكثر أنواع التهاب الكبد الفيروسي شيوعًا هي التهاب الكبد A والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C، ولكن هناك أيضًا هناك أنواع أخرى أقل شيوعًا مثل التهاب الكبد D والتهاب الكبد E، وقد تنتقل هذه الفيروسات من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الطعام والماء الملوثين وغير الآمنين، مشاركة الإبر أو من الأم إلى الطفل أثناء الولادة.

هذا بالإضافة إلى تناول الطعام غير المطبوخ جيدًا، وعادات غسل اليدين السيئة، والفواكه والخضراوات النيئة إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، والمناطق الموبوءة، مما يجعل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.