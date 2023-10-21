متحدث الرئاسة: إدخال المساعدات لغزة بشكل متواصل أولوية قصوى

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك أولوية قصوى لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام ومستمر، وهذا أمر له أهمية فورية، وهناك أبرياء يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء بسبب القصف.

وأضاف "فهمي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب أن يكون هناك عمل واضح وحاسم وإجراءات فعالة للتهدئة وخفض التصعيد، وهناك خطورة حقيقة وإجماع على ذلك.

وأشار إلى أنه يجب إحياء مسار عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية سويا مع إسرائيل وأن يكون هناك سلام واستقرار وأمن وازدهار لشعوب المنطقة، والسلام هو الضمانة الأساسية للاستقرار والأمن في المنطقة.