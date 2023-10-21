فلسطينية تستبعد فكرة مغادرة غزة: كلنا مشروع شهداء (فيديو)

قالت أمل نعمان إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي، إن ما يحدث في فلسطين أمام العالم كله يدعو للخزي والعار بسبب هذا الصمت المريب رغم ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر بشرية ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج“ ساعة من مصر”، تقديم الإعلاميين شريف الحسيني وأميرة يحيى، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أهالي غزة لن يتركوها قائلة:( كلنا في غزة مشروع شهداء ولن نترك أرضنا مهما فعلوا).

وتابعت: “بيتي وبيوت أسرتي دمروا واستشهد والد زوجي وكل هذا يعطينا قوة وصلابة في مواجهة المحتل، فشعب فلسطين شعب صامد مرابط لن يفرط في أرضه أبدا”.

أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري: علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر.

وأضاف: سنكثف هجماتنا لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب، وسنزيد الهجمات اعتبارا من اليوم، كما كرر دعوته سكان غزة التوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم.

قالت المتحدثة باسم مكتب التمثيل الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، علياء زاريبوفا، إن الدبلوماسيين الروس يواصلون إعداد قوائم إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وتعليقا على احتمالات إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة، قالت زاريبوفا لوكالة تاس الروسية إن العمل على القوائم مستمر.

وتابعت: "يجري تجميع القوائم. ونحن نعمل على هذه القضية. الأسماء الموجودة في القوائم، ضمن نفس الحدود، هناك حوالي 700 شخص، منهم أكثر من 400 روسي".

وأوضحت البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد معلومات حول المواعيد المحتملة حتى الآن.