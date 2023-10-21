انسحاب جوجل وميتا من Web Summit

إن الجدل الدائر حول مشاركات مؤسس قمة الويب بادي كوسجروف على موقع X (تويتر سابقاً) حول الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية لن يهدأ في أي وقت قريب، على الرغم من اعتذاره العلني الأخير.

قررت العلامات التجارية العالمية الكبرى للتكنولوجيا، بما في ذلك Google وMeta وStripe وIntel وSiemens، هذا الأسبوع عدم حضور نسخة هذا العام من مؤتمر التكنولوجيا الأوروبي الأول في لشبونة، البرتغال، المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، وفقًا لصحيفة The Irish Times.

وكانت جوجل أحد الرعاة الرئيسيين للحدث، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

قمة الويب - تُعقد سنويًا منذ عام 2009 عندما بدأت كاجتماع افتتاحي صغير لعشاق التكنولوجيا في دبلن، أيرلندا، نظمه كوسجروف، وديفيد كيلي، ودير هيكي - وقد تطورت لتصبح أكبر مؤتمر تكنولوجي في أوروبا من حيث الحضور، وهي معروفة بـ الجمع بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى للتواصل والمحادثات.

نشر كوسجروف، وهو أيرلندي، على موقع X في 13 أكتوبر: "لقد صدمت من خطاب وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية، باستثناء الحكومة الأيرلندية على وجه الخصوص، الذين يفعلون الشيء الصحيح لمرة واحدة. جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على حقيقتها”.

اعتبر الكثيرون أن تعليقاته تشير إلى رد فعل إسرائيل على الهجمات المفاجئة التي شنتها حماس فجر 7 أكتوبر على إسرائيليين في مهرجان موسيقي وفي عدة بلدات.

ونتيجة لذلك، أعلنت إسرائيل بسرعة الحرب على حركة حماس المتمركزة في غزة وأمرت بإجلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة، وقطعت المياه والكهرباء عن السكان هناك بينما تقوم بضربات جوية عسكرية وتستعد لغزو بري.

وحتى الآن، قُتل 3700 في غزة منذ بدء هذه الجولة من القتال، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

وكما أفاد موقع VentureBeat، فقد تم استدعاء بعض مهندسي وموظفي الشركات الناشئة الإسرائيليين للعمل كاحتياطيين.

استجاب العديد من قادة التكنولوجيا لتعليقات Cosgrove حول الموقف من خلال إلغاء حضورهم المقرر في Web Summit سريعًا احتجاجًا، ومن بينهم Garry Tan، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Y combinator، وأوري Goshen، المؤسس المشارك لـ AI21 Labs.

بعد هذه الإلغاءات، نشر كوسجروف منشورًا اعتذارًا مكتوبًا على موقع Web Summit في وقت سابق من هذا الأسبوع في 17 أكتوبر، جاء فيه: "أتفهم أن ما قلته وتوقيت ما قلته والطريقة التي تم تقديمها بها قد سببت أذى عميقًا". كثير جدا. ولكل من جرحته كلماتي، أعتذر بشدة. المطلوب في هذا الوقت هو التعاطف، وأنا لم أنقل ذلك”.

ومع ذلك، فقد ضاعف أيضًا من تأكيده على أنه “يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف – أي عدم ارتكاب جرائم حرب. وينطبق هذا الاعتقاد بالتساوي على أي دولة في أي حرب. ولا ينبغي لأي دولة أن تنتهك هذه القوانين، حتى لو ارتكبت فظائع ضدها”.