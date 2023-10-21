اعترافات المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي بالمرج

أقرا محاسب وموظف بقيامهما بالاتجار في العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفي ،لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهماوقررت حبسهما على ذمة التحقيقات،وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،لضبط الخارجين عن القانون .

وفي سياق واقعة آخرى قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .

وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك ، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه).

