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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انحياز سافر.. تامر أمين: “أمريكا عجلة كاوتش مثقوبة بثقب إسرائيلي كبير”

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

ثمَّن الإعلامي تامر أمين المظاهرات الحاشدة التي خرجت في ربوع مصر أمس الجمعة لمناصرة القضية الفلسطينية، ورفض مخطط تهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء من أجل تصفيتها، قائلًا: “إن إرادة وتجمع الناس يصنع المستحيل ويحرك الحجر”.

 

 لفت خلال تقديم برنامجه “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية النهار، إلى أن إيمان وشجاعة وجهر المصريين يحتاج إلى التقدير والعرفان فأصواتهم وحناجرهم تغير الدفة نحو الصواب والحق، واصفًا الشعوب العربية التي انتفضت لقول الحق جواهر “تشال على الرأس”.

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 تابع: “المواقف الغربية في الآونة الأخيرة تغيرت وبدأت تعود إلى الصواب بفعل ضغط الشارع ومظاهرات الناس"، مردفًا: “طلعوا أمريكا بره لأنها فردة نايمة تنفخ فيها لا تنفخ لأنها مثقوبة بثقب كبير إسرائيلي، وتنحاز لإسرائيل بشكل سافِر أعمى لا يمكن زحزحته”.

 

 أشاد بموقف الدول اللاتينية واصفًا إياه بالمحترم والمشرف المعلي لكلمة الحق، منوهًا إلى أن أهل غزة يحملون بالوكالة شرف الدفاع عن الأمة كلها، مؤكدًا أن قوة الدفع الشعبية مدعومة بالجهود الدبلوماسية هي من أوصلت الشاحنات اليوم إلى قطاع غزة.

 

 

 

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