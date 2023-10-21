مطالبات إسرائيلية باستعادة وثائق أتلفها "نتنياهو" لمحو فشله أمام حماس

ظهرت مطالبات إسرائيلية للمستشارة القضائية بالتدخل الفوري، لمنع إبادة وثائق قصف تل أبيب، يوم 7 أكتوبر، الجاري، واستعادة ما حرق أو مسح منها، بعد توجيه اتهامات صريحة لــ رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، بحرق وثائق، تدينه وتؤكد فشله الأمني والمخابراتي والعسكري في معرفة مخطط حماس لضرب إسرائيل.

ضرب إسرائيل:

طالبت الحركة الديمقراطية المدنية، في تل أبيب، بحماية المعلومات وتأمين كل الوثائق قبل وبعد هجوم حماس، وسط شبهات بإتلاف ديوان نتنياهو، وثائق حساسة، لتعقيد عمل لجان التحقيق، التي ستشكل بعد الحرب على غزة.