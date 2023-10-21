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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر تعلن إرسال مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

الجزائر
الجزائر

 

أعلنت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى مطار العريش لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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بث مباشر.. بدء عبور المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

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أشرف زكي من أمام معبر رفح:" أشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات"

وأوضحت الرئاسة الجزائرية  في بيان اليوم السبت أنه "بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ قررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري.

وأوضح البيان أن هذه المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.

 

أكد رئيس وزراء فلسطيني، محمد أشتية، أن دعم إسرائيل على "نحو أعمى هو رخصة للقتل"، معربًا عن رغبته في ألا تسير الولايات المتحدة في ذلك الاتجاه.

وقال أشتية - في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /السبت/ - "القصة الفلسطينية لم تبدأ في الـ 7 من شهر أكتوبر الجاري، إنما الكارثة الفلسطينية موجودة منذ 75 عامًا ولطالما بكينا وصرخنا بصوت مرتفع وواضح أننا في حاجة إلى حل".

وتابع: "ينبغي أن تكون الإدانة لمقتل كل مدني وإنسان لا يستحق الموت، هذا ما يتعين علينا إدانته"، لافتًا إلى أن مشاعر الشعب الإسرائيلي انتقامية، وأن إسرائيل ليست تحت تهديد وجودي؛ "لذا فينبغي على البيت الأبيض أن يدعو الأطراف إلى الجلوس والعمل معًا من أجل التوصل إلى حل سلمي".

وأشار إلى أن الزيارات - التي أجراها قادة العالم إلى إسرائيل أعطت البلاد الضوء الأخضر لمواصلة هجماته على قطاع غزة، مشددًا على أن الدعم الدولي ينبغي أن يكون من أجل إرساء السلام وليس العدوان، كما دعا إلى بذل جهود دولية جماعية بقيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء الحرب وإيجاد حل بشأن هذا الصدد.

 

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