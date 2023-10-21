د. وجدي زين الدين يشيد بمظاهرات أمس: "إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها المؤامرات"

قال د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد: "إن المظاهرات التي خرجت أمس الجمعة وعمّت المحافظات كافة، وأكدت وقوف المصريين صفًا واحدًا من أجل نصرة القضية الفلسطينية ورفض مخططات تهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن المظاهرات دعمت الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يراه من قرارات مناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن المظاهرات الحاشدة تعكس طبيعة جينات الشعب المصري المختلفة عن باقي شعوب العالم في مساندة الوطن والدفاع عن الأرض.

لفت إلى أن المظاهرات التي حدثت بالأمس تؤكد فرضية تخلي المصريين عن أيديولوجيتهم وآرائهم المتنوعة في مقابل دفع الخطر عن الوطن، لافتًا إلى أنهم يمارسون قوة جبارة ويعتبرون صخرة تتحطم عليها أي مخططات تضر بالأمن القومي، والالتفاف حول أمر رئيسي تاريخي وهو الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المشروعة.

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نظم عددٌ كبيرٌ من الشعب المصري مسيرات حاشدة، أمس الجمعة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تجمع مئات الآلاف من الناس متوجهين إلى المنصة بمدينة نصر، كما شهدت الجيزة والإسكندرية وكل محافظات مصر تظاهرات، وهم يرفعون لافتات ويهتفون من أجل السلام والعدالة للفلسطينيين.