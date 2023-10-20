وجدي زين الدين: ما يحدث في غزة إبادة حقيقية للفلسطينيين (فيديو)

علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس والتي يحتمي بها مئات النازحين بغزة.

وقال زين الدين، خلال لقاءه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، أن ما يحدث في غزة، حرب إبادة حقيقية تمارسها إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني وضياع القضية الفلسطينية.

وتابع: "هما فاكرين أنه بأفعالهم الإجرامية أن الفلسطينيين هيمشوا ويسيبوا أرضه، مش هيمشوا ولن يبرحوا أرضهم على الإطلاق، ولن تضيع القضية طول ما في بشر بتدافع عنها، وطول ما في دولة زي مصر بتقود الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وأكد أن كل ما يحدث في غزة مقصود به إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل تبدأ بغزة ثم الضفة الغربية لتنتهي القضية نهائيا، متابعا: "وهذا لن يحدث أبدا في وجود دولة كبيرة زي مصر بتدافع عن الدولة الفلسطينية".

قصف كنيسة الروم الأرثوذكس

واستهدفت قوات الاحتلال، كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة التي لجأ إليها مئات النازحين، وأسفر ذلك عن استشهاد طفلة وعشرات الإصابات.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، إذ يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.