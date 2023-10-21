البورصة تبدأ خطة تأهيل مديرى علاقات المستثمرين ببرنامج مكثف

140 مرشحاً من الشركات

أخطرت البورصة الشركات المقيدة بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسئولى علاقات المستثمرين بها، وذلك فى إطار خطواتها التنفيذية لإنشاء السجل الإلكترونى لمسئولى علاقات المستثمرين.

بلغ عدد ترشيحات الشركات لحضور المقابلة الشخصية ما يزيد على 100 مرشح، فيما بلغ عدد الترشيحات لحضور البرنامج التدريبى أكثر من 140 مرشحا.

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن البورصة تولى مزيدا من الاهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا فى الاعتبار بعدها الاستراتيجى فى الشركات المقيدة، فهى تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالى فقد بات مسئولى علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التى تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة.

وأضاف رئيس البورصة: «إن هذا البرنامج التدريبى المتكامل يهدف إلى تمكين مسئولى علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم فى ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائى لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة.»

وتعمل البورصة على تشجع كافة الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبى (حتى فى حالة اجتيازه للمقابلة الشخصية) وذلك للاستفادة من المحتوى العلمى المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين، خاصة وأن صندوق حماية المستثمر قد وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.