إصابة 3 إثر حادث تصادم بطريق الصف الزراعي 

أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بطريق الصف الزراعي جنوب محافظة الجيزة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم تروسيكل وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.