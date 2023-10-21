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السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 إثر حادث تصادم بطريق الصف الزراعي 

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بطريق الصف الزراعي جنوب محافظة الجيزة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم تروسيكل وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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