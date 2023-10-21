الكشف على 1554 مواطن مجاناً خلال القافلة الطبية بقرية طنان

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية طنان يومي الجمعة والسبت ٢٠و٢١/ ١٠ / ٢٠٢٣م، وتم الكشف خلالها على ١٥٥٤ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات..

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان- جلدية -رمد )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.