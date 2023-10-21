لوحات خليفة الشيمى وجماليات الخط العربى تُضيء دار الأوبرا المصرية

افتتح الفنان خليفة الشيمى اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءًا، معرضه تحت عنوان "موسيقى الحروف"، بقاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا المصرية، والذي من المقرر أن يعرض ما يزيد عن 60 لوحة لفن الخط العربى.

ومن المقرر أن يستمر معرض خليفة الشيمي حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 اكتوبر، ويضم أعمالًا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة "ميكسيد ميديا" .

ما لا يعرفه الكثيرون أن خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط، درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى.

أقام الشيمي العديد من المعارض الناجحة الخاصة إلى جانب مشاركات فى معارض هامه بمصر والإمارات ، فهو عضوًا بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الاسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة .