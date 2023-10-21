عبدالسند يمامة: قمة السلام بالقاهرة تؤكد دور مصر المحورى فى دعم القضية الفلسطينية

حان الوقت لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وإقرار حل الدولتين

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن نجاح مصر فى تنظيم قمة القاهرة للسلام لوقف حرب الإبادة ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطينى، يؤكد قوة مصر على المستويين الإقليمى والدولى، ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية بهدف تحقيق السلام العادل فى المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال رئيس الوفد إن تجمع العالم على مائدة الحوار فى القاهرة بهذا التمثيل الدولى المشرف لعرض قضية فلسطين، ومحاولات لنزع فتيل الأزمة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، فرصة كبرى لإنهاء قضية الصراع العربى الإسرائيلى ووقف بحور الدماء وتهيئة المنطقة لمرحلة جديدة وإقرار حل الدولتين.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار حماية لجميع الأطراف والسماح بالاستمرار فى إدخال المساعدات الغذائية والأدوية للمصابين والمحاصرين عبر ممرات آمنة وسرعة تنفيذ قرارات قمة القاهرة من أجل السلام العادل فى المنطقة، وإعلاء صوت العقل بدلاً من الصواريخ والبارود.