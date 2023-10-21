أسعار الذهب في مصر.. وعيار 24 بـ 2720 جنيها

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار باعتباره الملاذ الأفضل للاستثمار ، وكذا المقبلين على الزواج، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 بيع 2,720 شراء 2,754 جنيها.

عيار 22 بيع 2,493 شراء 2,525 جنيها.

عيار 21 بيع 2,380 شراء 2,410 جنيهات.

عيار 18 بيع 2,040 شراء 2,066 جنيها.

عيار 14 بيع 1,587 شراء 1,607 جنيهات.

عيار 12 بيع 1,360 شراء 1,377 جنيها.

الاونصة بيع 84,592 شراء 85,658 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 19,040 شراء 19,280 جنيها.

الكيلو بيع 2,720,000 شراء 2,754,286 جنيها.