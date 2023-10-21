السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير علاقات دولية: تعامل الغرب مع أحداث غزة انتكاسة للبشرية (فيديو)

مواطن في غزة يستغيث
مواطن في غزة يستغيث أمام مبنى قصفه الاحتلال

كشف الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن جذر المشكلة الفلسطينية هو احتلال الأراضي والاستيلاء عليها من قبل تل أبيب.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تقوم بدور قيادي يتمثل في إيصال المساعدات وهو دور مرحلي له بعد أخلاقي وإنساني.

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وأكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس السيسي يدعو في كل المحافل الدولية إلى إحلال السلام في فلسطين، والوصول إلى تسوية عادلة للقضية التي طال أمدها.


وأضاف أن الرئيس السيسي وضع خط أحمر في الشمال كما وضع خط أحمر سرت الجفرة ولم تستطع تركيا تجاوزه، مضيفا أن هدف قمة القاهرة للسلام هو عدم تطور الحرب في فلسطين إلى حرب إقليمية.


وأردف أن الغرب يقتلون الأبرياء بغطاء إعلامي ويحرمون الإنسان من أبسط شيء وهو الحق في الحياة، ويحولون الضحية إلى جاني، مضيفا أن العالم يعرف جيدًا حقيقة ما يحدث في فلسطين. 


وأشار الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إلى أن رد الفعل العالمي على ما يحدث في فلسطين يعد ردة حضارية وانتكاسة للبشرية، مؤكدا أن النظام العالمي يتهاوى بسبب ازدواجية المعايير التي يتبعها.

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