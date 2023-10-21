شاهد.. الاحتلال يوزع منشورات يطالب فيها الفلسطينيين بترك غزة

أذاعت “القاهرة الإخبارية”، مقطع فيديو يظهر عددا من الصور والذي تم تداولها من قبل نشطاء وصحفيين فلسطينيين من قطاع غزة، والتي تم توزيعه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في شمال قطاع غزة.

واستعرضت “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الورق الذي تم توزيعه على سكان غزة تتضمن: "وجودكم شمالي وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يُخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضه لنقل المدنيين من غزة إلى سيناء، مؤكدًا أنه أمر في غاية الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية ونحرص على ألا يحدث.

وأكد السيسي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك، اليوم الجمعة، أهمية استخلاص الدروس من الأزمة الحالية بإقامة دولة فلسطينية لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح نحو 4 آلاف من المدنيين سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل، ومن المهم وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من المدنيين.

وذكر أنه من المهم تدفق المساعدات إلى غزة حتى لا يؤثر في 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

وجهت مصر رسائل شديدة اللهجة خلال قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت، التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوضع حلولا للقضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينين العزل المسالمين في قطاع غزة.

وكانت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة السلام في القاهرة كالآتي:

-تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر

-نلتقي في ظروف تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، وشعوب العالم كله تترقب موقفًا.

-من أجل القضية الفلسطينية والوقف الفوري للاعتداءات الوحشية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أن مصر تدين قتل وترويع كل المدنيين.

-مصر تعبر عن دهشتها من أن يقف العالم متفرجًا على عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون إنسان؛ أين المساواة بين أرواح البشر؟

-شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب مواقفنا في هذه اللحظة الدقيقة، اتصالا بالتصعيد العسكري منذ 7 أكتوبر في إسرائيل والأرض الفلسطينية.