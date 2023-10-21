100 ألف متظاهر يزلزلون لندن دفاعًا عن فلسطين.. شاهد

تظاهر آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، اليوم السبت، مطالبين بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة، والتي نجمت عن الهياج القاتل الذي قامت به حركة حماس الإرهابية في إسرائيل.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ولفوا الكوفية التقليدية بينما تجمعوا بالقرب من ماربل آرتش حيث خططوا للتوجه إلى داونينج ستريت، المقر الرسمي ومكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

واستهدفت الهتافات حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة لدعمهما إسرائيل، وقدر المتظاهرين بنحو 100 ألف.

وأصدرت الشرطة تحذيرات قبل "المسيرة من أجل فلسطين"، مفادها أنه سيتم اعتقال أي شخص يحمل علمًا يعبر عن الدعم لحماس أو غيرها من الجماعات التي تصنفها بريطانيا على أنها إرهابية.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية تظهر صورة نشرتها شرطة العاصمة على وسائل التواصل متظاهرين متجمعين في منطقة وايتهول، حيث يقع عدد من المباني الحكومية.

واندلعت الاحتجاجات على مستوى العالم هذا الأسبوع، خاصة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مصر والأردن ولبنان والعراق واليمن والضفة الغربية بعد صلاة الجمعة أمس احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي في غزة.