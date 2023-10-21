كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام تاريخية.. فيديو

أكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام تاريخية، وتدل على موقف مصر وقيادتها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويتمتع شعبه بكافة حقوقه، بالإضافة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصورة عاجلة، ووقف إطلاق النار الفوري.

وتابع: الوضع في قطاع غزة كارثي، وما تقوم به قوات الاحتلال تجاه الأشقاء الفلسطينيين جريمة إبادة عريقة، ويقصفون الطرق حتى تعيق دخول المساعدات.

وأوضح أن مصر تحاول إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الهجوم الغاشم تجاه سكان غزة، مؤكدًا أن مصر ترفض تماما فكرة تهجير الفلسطينيين وترك أراضيهم وتنازلهم عنها بصورة مجانية لقوات الاحتلال.

السيسي يطالب بخطة لإنهاء الأزمة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الاهتمام الكامل لحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، ولذلك لقد وجهت إليكم الدعوة اليوم لنناقش معًا العمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الحالية".

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في افتتاح "قمة القاهرة للسلام" أن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثل باقي شعوب الأرض”.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.