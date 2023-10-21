الإتحاد الأفريقي: استمرار الأزمة في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني

قال موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي اليوم انه انضم إلى القادة في قمة مؤتمر السلام من أجل غزة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء محادثات طارئة مع استمرار الأزمة في غزة والضفة بلا هوادة في انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وكان موسي فقي محمد قد أشار عقب القصف الاسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة انه لا توجد كلمات للتعبير بشكل كامل عن إدانة الإتحاد الأفريقي للقصف الإسرائيلي لمستشفى غزة ، والذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وأكد إن استهداف مستشفى، يعتبر ملاذاً آمناً بموجب القانون الإنساني الدولي، يعد جريمة حرب ، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن.

وقد دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، وفقا لبيان نشره الاتحاد الأفريقي سابقا بمناسبة إندلاع الأحداث في غزة إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وحث فقي محمد الطرفين إلى “العودة، دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب”.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي والقوى العالمية الكبرى، على وجه الخصوص، إلى تحمل مسئولياتها "لفرض السلام وضمان حقوق الشعبين".

وقال: "أود أن أذكر بأن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".

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