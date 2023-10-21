رئيس جامعة القاهرة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

ببالغ الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.

وقال رئيس جامعة القاهرة عن الفقيد، إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا يتمتع بأخلاقيات عالية، وقامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ وكانت حياته حافلة بالعطاء والإخلاص حتى لحظات حياته الأخيرة.

وفاة مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

توفى اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

ويتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد ، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 27 يونيو 2019 - قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارا من 14يونيو 2019.

وولد اللواء محمد أمين في قرية العزيزية بمحافظ الشرقية، وتخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى درجة اللواء، وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.