السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

علاج أول طالب مصاب بضمور العضلات الشوكي في جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة توفير العلاج لأول طالب مُصاب بمرض وراثي "ضمور العضلات الشوكي". 

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم حقن الطالب ابالجرعات الأربعة المبدئية للعقار الجيني Spinraza من خلال الحقن في النخاع الشوكي، بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطلبة بالجيزة، وبتكلفة تخطت المليون جنيه دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بكفاءة ادارة المستشفى والفريق الطبي من مستشفي الطلبة المشرف على علاج الطالب ومتابعة حالته الصحية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير الرعاية الطبية الكاملة لطلابها. 

وقال الدكتور شريف منسى رئيس الإدارة الطبية المركزية أن توجيهات رئيس الجامعة  تشدد على استمرار عمليات تطوير وتحديث المنظومة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب على أعلى مستوى من التميز، ومواكبة المعايير والمواصفات الصحية العالمية حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة، أن الطالب كان يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض وراثي يتسبب في وجود صعوبات في الحركة والتوازن، وتم توفير العلاج الخاص بحالته وحقنه بـ 4 جرعات على مدار شهرين عن طريق النخاع الشوكي، بعد توجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعلاج الطالب علي نفقة الجامعة، مشيرًا إلى استمرار متابعة الحالة الصحية للطالب وإعطائه جرعة استمرارية كل 4 أشهر للحفاظ على استقرار حالته الصحية ومنعًا لتدهورها.

وأشار مدير مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، إلى أن المستشفى يضم وحدة متخصصة لمرضى التصلب المتعدد والأمراض المناعية، ويتردد عليها حوالي 70 طالبا من طلاب الجامعة ممن يعانون من أمراض مزمنة بالمخ، ويقدم المستشفى لهم الخدمات الطبية بعد تشخيص حالتهم، وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم، وتوفر الأدوية المناعية لهم بالمجان.

ملف طبي للطالب في جامعة القاهرة 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تقوم بإنشاء ملف طبي خاص لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته، في إطار سعي الجامعة  إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم، وتوفير العلاج مجانًا لجميع الطلاب بمستشفى الطلبة، أو تحويلهم إلى مستشفى قصر العيني أو قصر العيني الفرنساوى دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.

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