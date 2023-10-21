بمرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. وظائف خالية

وظائف خالية، واحدة من العبارات التي يتزايد البحث عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لما يبحث عنه البعض من خلال وظيفة تمنحهم مرتبات مجزية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وظائف خالية من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية للشباب بمرتبات تتخطى 12 ألف جنيه وبتأمينات صحية واحتماعية، ونكشف لكم التفاصيل المتعلقة بالوظائف الخالية:

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موعد التقديم للوظيفة:

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد في القرية التكنولوجية بالمعادي في مبنى أكسيد، ليكون يوم الأحد غدا الموافق 22 أكتوبر من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

شروط الوظائف الخالية للشباب بمرتب يتخطى 12 ألف جنيه:

ــ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

ــ أن يكون المتقدم من محافظات القاهرة والجيزة

ــ ألا يتخطى سن المتقدم عن 35 عامًا.

ــ يمتلك موقفه من اداء الخدمة العسكرية.

المميزات في الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة:

ـ توفر الشركة راتبا يبدأ من 4 آلاف جنيه ويصل إلى 12 ألفا و600.

ــ منح أرباح سنوية.

ــ عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا.

ــ عمل 5 أيام مع يومين إجازة.

ــ تأمين صحي واجتماعي.