وظائف خالية في شركة دولية.. الشروط المطلوبة وطرق التقديم

وظائف خالية للخريجين بإحدى شركات اتصالات دولية، أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

ويأتي هذا من حرص وزارة الشباب والرياضة، من أجل توفير فرص عمل للشباب مناسبة لهم واحتياجاتهم المادية، ونرصد لكم تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات الاتصالات الدولية والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم:

مميزات الوظيف بشركة الاتصالات الدولية:

- رواتب تبدأ من 8500 حتى 10 آلاف جنيه.

- ساعات العمل: 9 ساعات.

- يومين عطلة أسبوعية.

- التأمين الطبي والاجتماعي.

الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة في شركة الاتصالات للعمل كدعم فني للهواتف الذكي:

- حاصل على درجة البكالريوس.

- مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدم B2.

- الحد الأقصى للسن 33 عامًا.

- مكان العمل: المعادي بالقاهرة.

طرق التقديم للوظيفة في شركة الاتصالات:

1ـ الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

2ـ الدخول على الاستمارة الخاصة بوظائف الشركة.

3ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.

وفي سياق أخر، تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة (عزبة النخل، المشابك)، والتي تستمر لمدة 10 أيام حتى الخميس 26 أكتوبر.

وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.



كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.



ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.



ويقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.