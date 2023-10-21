ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي أمام اَرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل الفريق لمواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويقود رحيم ستيرلينج تشكيل البلوز أمام الجانرز، في قمة الجولة التاسعة، والتي يتوقعها العديد من عشاق البريميرليج بإن تكون قوية وحماسية.

تشكيل تشيلسي أمام اَرسنال

في سياق متصل، يخوض تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ١١ نقطة ويرغب في البناء على فوزه الاخير خارج ملعبه على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب تيرف مور وهي البداية المخيبة للامال بالنسبة للبلوز نظرا لكونه الفريق الاكثر انفاقا في فترة الانتقالات الصيفية ويملك مدربة الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو الكثير من الأوراق القادرة على إعادة تشيلسي كأحد الاندية المنافسة على المراكز المتقدمة .

بينما اَرسنال يعيش فترة مميزة بعد الفوز في اخر مبارياته قبل التوقف الدولي على مانشيستر سيتي وهو الفوز الذي غاب لسنوات عن المدفعجية ليحتل الارسنال المركز الثاني خلف توتنهام ويؤكد من جديد عودته كأحد الفرق المنافسة على اللقب مثلما كان الحال الموسم الماضي .

وتواجه تشيلسي مع الارسنال اجمالا في ١٨٩ مباراة عبر تاريخهما الطويل في الكرة الأنجليزية فاز تشيلسي في ٦٢ مباراة وتعادلا في ٥٢مباراة بين فاز الارسنال في ٧٥ مباراة وسجل مهاجمي تشيلسي ٢٤٧ هدف فيما سجل مهاجمي الارسنال ٢٦٥ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب تشيلسي فقد بلغت ٩١ مباراة فاز تشيلسي في ٣٤ مباراة بينما فاز الارسنال في ٢٨ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٩ مباراة .