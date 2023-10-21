وزارة الصحة تقوم بتدريب فريق مركز معلومات الفيوم

قام فريق من وزارة الصحة، بتدريب فريق مركز معلومات الفيوم، على برنامج HIS لرفع كفاءة العاملين بمراكز معلومات مديرية الشئون الصحية والإدارات والمستشفيات التابعة لها فى مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور المهندس أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتورة أمانى جيد -القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لخدمات المعلومات والإحصاء.

وتم التدريب تحت إشراف الدكتورحاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور أحمد الملوانى مشرف مركز معلومات المديرية.

ويهدف برنامج نظم المعلومات الصحية إلى تسجيل جميع البيانات الصحية وتم خلال التدريب الذى استمر لمدة يومين أحدهما نظرى بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات وتمت فيه مراجعة البيانات الخاصة بالمستشفيات وفى اليوم التالى تم المرور على جميع المستشفيات والإدارات.

وحضر التدريب 15 من فنيين الإحصاء بالإدارات والمستشفيات وقام بالتدريب كل من إيهاب شحاته على -فنى تسجيل طبى وأحصاء بمركز معلومات الوزارة ومحمد سيد عبدالعليم - فنى تسجيل طبى وأحصاء بمركز معلومات الوزارة.

اجتماع إدارة الرعاية الأساسية

ومن جهة أخرى عقد يوم الخميس الماضى اجتماع إدارة الرعاية الأساسية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان - مدير إدارة الرعاية الأساسية وبحضور هالة أحمد - مدير إدارة التمريض و إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة سعاد عبدالمجيد- رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض وبرعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وحرصا على متابعة سير العمل بوحدات التطوير ومناقشة الأداء والتغلب على معوقات التشغيل.

وتم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بإشراف الإدارات الصحية للرعاية الأساسية والأمومة والطفولة ومناقشة أهم سلبيات المرور والوقوف على حلها والتأكيد على متابعة أعمال مبادرة ١٠٠ يوم صحة وتم أيضا عرض مبسط لسلبيات الإدارات وبعض مؤشرات العمل وتم تحفيز إشراف الإدارات على متابعة المؤشرات ورفع مستوى كفاءة الإدارات كما تم أيضا التأكيد على أهمية طب الأسرة بالوحدات وضرورة الدمج في العمل بالوحدة وضرورة استيفاء سجلات الطوارئ وسجلات والأمومة والطفولة ومطابقتها لسجلات المعمل وعمل حصر لفنيين المعمل وعدد الوحدات التي يتم تغطيتها ومتابعة الأعمال ورصيد مستلزمات العمل وأيضا مستلزمات المعامل وتأكيد ضرورة تواجد الصيادلة وأطباء الأسنان وفنيين المعامل بالوحدات وعمل جرد للمخازن ومتابعة مدى توافر الأدوية وأدوية قلبك أمانة وتشغل أجهزة رسم القلب ومتابعة سير العمل بوحدات التطوير وجداول السهر والنوباتجية وتردد الأخصائيين بها والتأكيد على عمل بيان بالقوى العاملة وبيان الصيانة والأعطال وتحري الدقة فى البيانات وسرعة الاستجابة والالتزام بالزي الرسمي ومواعيد العمل الرسمية من قبل العاملين بالوحدات وعمل خطط تدريبية وخطط تحسين الإدارات والتدريب على رأس العمل ومتابعة ذلك من قبل الإشراف بالإدارات.

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