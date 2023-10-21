السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رسائل النجوم بعد وصول مساعدات الإغاثة للشعب الفلسطيني

حنان مطاوع ،أنغام،
حنان مطاوع ،أنغام، آيتن عامر ، درة

أعرب عدد من النجوم والمشاهير عن سعادتهم العارمة، بعبور مساعدات الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، وشاركوا النجوم الجمهور فرحتهم، إذ نشرعدد من المشاهير والنجوم رسائلهم عبر صفحاتهم المختلفة عبر السوشيال ميديا.

حنان مطاوع:"فلسطين في القلب" 

ونشرت النجمة حنان مطاوع عبر حسابها على فيسبوك قائلة:" الشاحنات ابتدت تدخل معبر رفح، ألف حمد وشكر، فلسطين في القلب".

حنان مطاوع

حسين نصار:"الحمد لله رب العالمين" 

نشر الفنان حسن نصار فيديو بعبور الإغاثات من معبر رفح إلى دولة فلسطين حيث علق كاتبا" الحمد لله رب العالمين دخول الاغاثة من معبر رفح لأهلنا في غزة، ندعو الله باستمرار دخول الدعم بلا توقف".

أيتن عامر: "ألف حمد وشكر ليك يارب"

نشرت النجمة آيتن عامر نشرت الفنانة بوست معبرة به عن فرحتها بعبور الإمدادات إلى فلسطين حيث علقت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"ألف حمد وشكر ليك يارب".

ليلى زاهر:"الله أكبر والحمد لله

كما نشرت ليلى زاهر مقطع فيديو لدخول شاحنات المساعدة عبر معبر رفح، وعلقت عبر خاصية استوري لحسابها على انستجرام: الله أكبر، الحمد لله.

ليلى أحمد زاهر
ليلي زاهر

درة :"الحمد لله "

وأعادت درة نشر مقاطع فيديو لدخول المساعدات المصرية لأهالي فلسطين، مستعينة بعلم مصر خلال استوري عبر حسابها على انستجرام.

درة
درة

أنغام :"الحمد لله"

وعلقت الفنانة أنغام أيضًا على دخول المساعدات لأهالي فلسطين، وكتبت عبر استوري حسابها على انستجرام: الحمد لله.

أنغام
أنغام 

محمود مكاوي 

وقد نشر الفنان محمود مكاوي صور من معبر رفح عند مرور الإغاثات لشعب فلسطين العظيم وعلق كاتبا "تحيا مصر الحمد والشكر لك يارب".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الثقافة، تعليق كافة أنشطتها، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

وكان الرئيس السيسي وجه رسائل حاسمة خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بعد  تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية ضد فلسطين.

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