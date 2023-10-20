أشرف زكي من أمام معبر رفح:" أشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات"

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حالة الفنانين بعد تطورات الأحداث في غزة، مؤكدًا إن جمعيهم يتضامنون مع القضية الفلسطينية .

وقال أشرف زكي، خلال لقائه في إحدى القنوات الشهيرة من أمام معبر رفح: القوة الناعمة بتقول كلمتها قدام معبر رفح، وإحنا كفنانين يمكن من يومين عملنا وقفة تضامنية مع أهلنا في فلسطين وغزة والقضية الفلسطينية وأعلنا دعمنا الكامل للرئيس في قراراته العظيمة واللي تليق بمكانة وشعب مصر ".

فنانو مصر من أمام معبر رفح

وأضاف نقيب المهن التمثيلية:" الفنانون بعتوا رسائل يكشفون الحقائق لفنانين عالميين بلغات تانية مختلفة سواء فرنساوي وألماني، وكشفوا المجازر اللى بيقوم بيها الكيان الصهيوني، وعندنا قرار لن نتخلى عنه أبدا شطب أي فنان يتعاون مع الكيان الصهيوني في أعمال فنية، وقريب هنعمل أوبريت حلم القدس وبنستعد لحاجة زي كده ".

وتابع أشرف زكي: النهاردة شوفنا مظاهرات حاشدة يمكن مشوفنهاش من أيام 30 يونيو عشان نعلن تضامنا مع شعب فلسطين والرئيس في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي لمصر ولا لتهجير أهل سيناء وفلسطين وإحنا مع القضية لآخر لحظة.

واستكمل أشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات اللي بينتظر دخولها لغزة في وقت أهل غزة بيعانوا فيه وبيحتاجوا لكل حاجة، إسرائيل هم قتلة الأطفال والشيوخ والنساء، وفين اللي بيتكلموا عن حقوق الإنسان والإنسانية وبيحاولوا يزيفوا الحقائق، إسرائيل ميعرفوش ربنا.

واختتم أشرف زكي حديثه، قائلًا:"مشوفتش حسرة وألم ووجع في قلب كل الفنانين والمصريين قد الوجع اللي بيعانوا منه دلوقتي، وأتمنى المجتمع الدولي يكون محايد ويقف على صف واحد، الحقيقة قدامكم قولوا كلمتكم بلاش انحياز".

فنانو مصر من أمام معبر رفح

توجه عدد من نجوم الفن إلى معبر رفح، صباح اليوم الجمعة حرصًا منهم على مساندة الشعب الفلسطيني، بعد الدمار الشامل الذي طال أهل غزة العزل في الأحداث الأخيرة.

فنانو مصر من أمام معبر رفح

جاء من بين الفنانين الذين حرصوا على التواجد أمام معبر رفح، الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، سامح حسين، ميدو عادل.

فنانو مصر من أمام معبر رفح

فنانو مصر ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني (صور)

نظمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، منذ قليل، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الغاشمة عليه من قبل المُحتل الصهيوني.

حرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين على حضور الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وجاء من بينهم: “نقيب التمثيليين الفنان أشرف زكي، أحمد بدير، سيد رجب، خالد الصاوي، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، باسم سمرة، أحمد عبدالعزيز، عزوز عادل، عمرو عبدالجليل، سيمون، الإعلامي طارق علام، سامح حسين، مجدي كامل وزوجته مها أحمد، لبلبة، سماح أنور، أنوشكا وآخرين”.