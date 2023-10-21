أكد نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية ورئيس لجنة شباب حزب الوفد بالقليوبية في بيان له على دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنحه التفويض الشعبي الكامل بكل ثقة وكل اعتزاز لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصرى .

وأكد في كلمته خلال الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتى نظمتها نقابة المحامين بالقليوبية على ان حدود مصر خط احمر وان محاميين القليوبية جميعا على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصرى.

وأضاف أن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل المصريين وان الشعب المصرى يقف بجانبه شقيقه الفلسطيني رافضا كل التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية الجبانة .

وأكد رئيس لجنة شباب حزب الوفد بالقليوبية أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الأطفال الشعب الفلسطيني الأعزل يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان .

مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف ولو مرة واحدة خلف القضية الفلسطينية العادلة.

رئيس لجنة شباب الوفد بالقليوبية: نفوض الرئيس لحماية الأمن القومي

رئيس لجنة شباب الوفد بالقليوبية: نفوض الرئيس لحماية الأمن القومي