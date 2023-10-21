منطقة سوهاج الأزهرية تعلن حاجتها لشغل وظيفة عضو فني بالتعليم الثانوي

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حاجتها لشغل وظيفة «عضو فني» بإدارة التعليم الثانوي بالمنطقة من خارج الديوان، اعتبارًا من الخميس الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٣م حتى الخميس الموافق ٢/١١/٢٠٢٣م.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب من المسكنين على وظائف التعليم والمعلمين.

2. أن يكون قد أمضى في العمل بالمعاهد الأزهرية خمس سنوات على الأقل، وأن يكون على رأس العمل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. موافقة التوجيه الفني لتخصصه.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

7. أن يجيد استخدام الحاسب الآلي ولا يحق للمتقدم الاستمرار في المسابقة إلا بعد اجتيازه اختبارات الحاسب الآلي وعلى أن تكون المقابلة الشخصية عقب ذلك.

8. يتم استبعاد الطلب في حالة تقديم بيانات تخالف الحقيقة.

9. العدد المطلوب(٤) عضو فني بإدارة التعليم الثانوي بالمنطقة، وذلك طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وتطبيقًا لقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بكادر المعلمين وقانون ٧ لسنة ٢٠١٣م ولائحته التنفيذية.



أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات – آخر تقريرين سريين – صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة المؤهل وأي دورات – بيان حالة كمبيوتر – بيان حالة يدوي) وتقدم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة .

وأكدت منطقة سوهاج الأزهرية في إعلانها على أنه لا تقبل الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.